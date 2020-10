¿Es conveniente dejar de estudiar durante la pandemia?

SAN PEDRO SULA.

La contingencia por el coronavirus ha hecho que la cotidianidad cambie, así como las prioridades. Es una situación prácticamente desconocida y cada día nos enfrentamos con nueva información que genera escenarios diferentes y provoca mucha incertidumbre. Dadas las circunstancias, es normal preguntarte si podrías estar aprovechando mejor este tiempo.



Libertad vs. rutina

Esta temporada de contingencia podría parecer el tiempo ideal para descansar de los estudios y tener libertad. Sin embargo, como es natural, demasiado de algo es perjudicial, incluso en términos de descanso. Toma en cuenta que, cuando todo esto pase, será necesario reincorporarte a horarios y esto será más difícil de lograr si tus días no han tenido ni pies ni cabeza.



Los estudios, aunque sean a distancia, te ayudan a establecer una rutina para darle más orden a tus horarios. El sólo hecho de tener que cumplir con tareas o participar en una videoconferencia le da estructura a tus días haciendo que te rinda más el tiempo.



Cantidad vs. calidad de tiempo

En estos momentos es imperativo que permanezcas en casa y que reduzcas al mínimo, en la medida de lo posible, tus salidas. Esto te dará mucho tiempo en casa, pero cantidad no es lo mismo que calidad. Para evitar desperdiciar tus días con distracciones como revisar tu celular cada 10 minutos y pasar horas en redes sociales, lo mejor que puedes hacer es aprovechar el tiempo estudiando y preparándote.



Hobbies vs. habilidades tecnológicas

Muchos empezaron la cuarentena manteniendo el propósito de empezar o retomar un pasatiempo, de aprender cosas nuevas. Sin embargo, suele ser muy difícil lograr esto sin una guía adecuada.



Sea Preparatoria, Licenciatura o Maestría, continuar tus estudios a distancia te permitirá aprender a profundidad el manejo de herramientas tecnológicas te dará una gran ventaja competitiva al momento de salir al campo laboral. Estos momentos en los que la educación debe impartirse a distancia a través de recursos digitales, son una gran oportunidad para descubrir nuevas herramientas y aprender a utilizarlas.



Ansiedad vs. bienestar emocional y mental

Demasiado tiempo libre y la incertidumbre mundial pueden generar cuadros de angustia o ansiedad. El confinamiento mezclado con las avalanchas de información (veraz o errónea) es una amenaza para la estabilidad emocional.



Continuar con tu preparatoria o tu carrera profesional en esta etapa te ayudará a mantener tu mente concentrada en tu formación, lo que te permitirá mantener tu bienestar emocional.



Presente vs. futuro

Aunque es importante vivir día a día para evitar caer en ansiedad, debes tener siempre en mente tu futuro. Aún es imposible saber qué es lo que pasará dentro de unos meses. El impacto de la pandemia puede ser mayor o menor en función de muchos factores. Lo mejor que puedes hacer en estos momentos es seguir estudiando para hacer frente a nuevos escenarios con más herramientas y una mejor preparación.



Además, al estar progresando y perseverando en circunstancias adversas, estarás adquiriendo habilidades blandas que ayudarán tu desarrollo personal e incluso tu crecimiento profesional.



Gasto vs. inversión

Otra razón por la que tal vez estés considerando poner en pausa tus estudios es por la cuestión económica. Es cierto que diariamente muchas personas están perdiendo ingresos y esto podría llevarte a pensar que pagar una colegiatura es un gasto innecesario. Sin embargo, precisamente por esta razón de la inestabilidad económica es que terminar tu preparatoria o seguir con tu carrera profesional puede representar toda la diferencia al momento de conseguir un empleo.



La solidaridad de muchas instituciones, como UIN, está facilitando que la educación en México continúe. Así, los mexicanos que no detengan crecimiento, se están volviendo día a día un factor de cambio importante para el país y el mundo.

Si aún estás preguntándote si deberías seguir tus estudios durante la contingencia por el COVID-19, la respuesta es muy sencilla: ¡claro que sí! Lo mejor que puedes hacer en estos momentos es continuar con tu formación profesional.