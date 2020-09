Así se debe limpiar y desinfectar tu celular

SAN PEDRO SULA.

Vivimos una época en la que los cambios de hábitos apresurados están a la orden del día. Si antes una mascarilla era un elemento totalmente ajeno a nosotros, ahora forma parte de nuestro día a día.



Estas medidas de higiene tan especiales y necesarias no deben limitarse a nuestras manos; es importante cuidar los elementos que día a día salen con nosotros a la calle. Y el teléfono móvil, para muchos una extensión de su brazo, viaja y está en contacto con las mismas cosas que estamos nosotros. Por ello, debemos tener cuidado, y aprender a desinfectarlo correctamente siempre que lleguemos a casa.



Limpiar no es lo mismo que desinfectar

En primer lugar, es importante distinguir entre la idea de limpiar y la de desinfectar, ambas necesarias. Explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que en primer lugar debemos limpiar el objeto, «retirar la suciedad visible, lo que de por sí reduce el número de gérmenes», y después desinfectarlo, con lo que buscamos «erradicar los gérmenes que aún están presentes sobre superficies aparentemente limpias».



El doctor Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular en la Universidad de Reading, colaboró con el Grupo Bullitt para crear un decálogo de buenas prácticas en lo que se refiere al uso del móvil en tiempos de coronavirus cuando no estamos en casa.

El doctor explica que los móviles «son un depósito de gérmenes y tienen el potencial de propagar patógenos, como el virus que causa el Covid-19». Apunta que es una herramienta que usamos constantemente: «Los tocamos con las manos y los ponemos cerca de la cara». «El mensaje de lavado de manos realmente ha calado en la población, pero en el momento en que sacas el teléfono del bolsillo o del bolso, las manos ya no están limpias», explica. Por ello, su recomendación principal es evitar el uso del teléfono mientras se viaja en transporte público. «Es un hábito arraigado, pero también una posible fuente importante de contaminación y propagación», dice.



Cómo desinfectar tu móvil, paso a paso

Para limpiarlo, podemos seguir los consejos de la OCU, que recomienda evitar aerosoles y productos químicos, ya que podrían afectar al funcionamiento del dispositivo. «Equípate con un pañito o una gamuza sin pelusas, agua y jabón y alcohol o toallitas desinfectantes», apuntan.



En primer lugar debemos apagar el teléfono móvil. Después, debemos limpiar con un paño (puede ser el que utilizamos para limpiar las gafas), agua y jabón el dispositivo. Tras este paso, con otro paño mojado con un poco de alcohol y agua, debemos repetir el proceso.



Recomiendan que el siguiente paso sea secar el teléfono móvil, y asegurarnos que no entra humedad en las ranuras. «Presta atención en especial al puerto de carga de la batería o la del micrófono y el altavoz: puedes recurrir a un bastoncillo, por ejemplo», apuntan.



Por último, no debemos olvidar la limpieza de la carcasa. Si tenemos una funda de silicona, o gel, podemos lavarlas con agua y jabón. Es importante asegurarnos de que la funda esté completamente seca antes de volver a colocar el teléfono.