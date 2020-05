Horno y estufa como nuevos

SAN PEDRO SULA.

Después de preparar los alimentos es importante que la estufa y todos los utensilios de cocina queden bien limpios.



Estufa de gas

Antes de iniciar el proceso de limpieza ten la seguridad de que:

+ El gas esté apagado y los quemadores, parrillas y perillas de encendido se encuentran frías.

+ Después de cada uso, debes mantener limpia la estufa: utiliza poca agua y jabón y un trapo húmedo. Lava el trapo varias veces para eliminar el exceso de jabón.

+ No utilices sosa cáustica (hidróxido de sodio) o cualquier producto que la contenga, esta sustancia deteriora el acabado de los materiales. Si utilizas desengrasante, verifica en la etiqueta que no tenga.



Parrillas

+ Lávalas de manera regular -especialmente si hubo derrame de alimento- con agua caliente y jabón; enjuaga, retira el exceso de agua con un trapo limpio y déjalas secar.

+ Si tienen algún residuo de comida, déjalas unos minutos remojando en agua caliente con un limpiador líquido suave que no contenga sosa cáustica, ni uses jabones abrasivos.

+ Puedes utilizar una pasta con ¾ partes de bicarbonato de sodio y ¼ parte de agua para eliminar restos difíciles de remover. Aplica y deja reposar por 20 minutos, talla (con cepillo de dientes) y enjuaga.

+ Limpias y secas, colócalas de nuevo en la estufa.



Quemadores y sus tapas

+ Limpia frecuentemente.

+ Observa si alguna de las ranuras contiene restos de alimentos.

+ Puedes usar agua caliente y jabón o un desengrasante sin sosa cáustica; el contacto del desengrasante debe ser menor a 15 minutos, ya que puede manchar los quemadores de manera permanente.

+ Utiliza una fibra de malla plástica que no raye y un cepillo de dientes, no fibras metálicas.



Perillas de encendido

+ Limpia frecuentemente.

+ Puedes utilizar agua caliente y jabón suave, nunca las laves estando aún calientes.

+ Utiliza una fibra de malla plástica que no raye. No utilices fibras de metal.

+ Lava, escurre inmediatamente -no las dejes remojando en agua- y seca para volverlas a colocar.



Horno de gas

Antes de iniciar con el proceso de limpieza:

+ Ten la seguridad de que se encuentra apagado y frío.

+ Después de cada uso debes mantenerlo limpio; utiliza poca agua, jabón y un trapo húmedo. Lava el trapo varias veces para eliminar el exceso de jabón.

+ No debes usar sosa cáustica (hidróxido de sodio) o cualquier producto que la contenga, esta sustancia química deteriora el acabado de sus materiales.



Puerta

+ Al terminar cada uso, tras enfriarse, lava con una solución de agua y jabón, enjuaga y limpia con un trapo húmedo hasta quitar la solución jabonosa perfectamente.

+ Si tiene manchas difíciles utiliza una solución de agua y vinagre antes de lavar con agua y jabón.



Piso y paredes

+ Generalmente, puedes utilizar una solución de agua y jabón y secar con un trapo húmedo limpio las veces que sea necesario hasta eliminar el excedente de jabón.

+ Si hay derrames de salsas, jarabes, jugos... deben limpiarse inmediatamente, solamente espera a que el horno se enfríe bien.

Puedes usar algún limpiador abrasivo suave, es importante verificar en el instructivo el tipo de desengrasante a aplicar.

+ No raspes las superficies con cuchillos o utensilios metálicos, puedes dañar de manera permanente las paredes del horno.



