El reto de ser mamá en tiempos del Covid-19

SAN PEDRO SULA. En los últimos días se han escuchado y visto muchos mensajes inclusivos familiares donde se aborda el respeto, el amor y la unión.



Sin embargo, en muchos hogares no ha sido fácil esa unión, ya que con la convivencia de 24 horas han salido a relucir los nervios y la ansiedad de cada miembro de la familia.



Estar todos juntos en un mismo espacio ha generado diferentes ambientes que tiene a las madres en un mar de emociones desequilibradas, llevándolas en algunos casos a varios escenarios emocionales en donde se han encontrado con la parte oscura de los pensamientos, y esto ha creado histeria, llantos, desesperación y desunión.



Según la creadora de la campaña “Podemos estar bien” y autora del libro “Revolución mental”, Claudia Zablah, “hay retos y desafíos de los cuales las mamás deberán ir aprendiendo, como es el equilibrio de las emociones, ya que esto trae consigo un enfoque mental que le ayudará a tomar las mejores decisiones con su familia.



Zablah aconseja que las madres deben tener en mente que las palabras que están utilizando para describir esta situación de pandemia creará un ambiente de miedo o de esperanza en su hogar. “Somos tan influyentes en las emociones de nuestros hijos que me atrevo a compartir la idea de construir y edificar a los hijos con las palabras correctas para crear confort y tranquilidad en medio de esta nueva contingencia mundial”.



“Y esto que no menciono la palabra crisis, ya que esta trae con ella mucho peso emocional y, cuando la decimos, nos genera miedo, y esto complica aún más la situación, ya que crea un entorno de vulnerabilidad, y cuando nos sentimos vulnerables, nos desesperamos y la mente empieza a generar cualquier tipo de ideas negativas, y es ahí donde se forma la depresión.

7 Consejos para mamá



1. Genérese un espacio





Busque en su hogar un espacio que sea solo suyo, por pequeño que parezca; dedíquese al menos dos horas al día para las cosas que le gusta hacer, esto la llenará de energía.



2. Siga sus sueños



Nunca es tarde para poder cumplir los sueños, este puede ser el momento para que se permita reprogramar sus metas y objetivos por cumplir.



3. No al negativismo



Alejarse de personas negativas que viven hablando e imaginando todo lo malo que podría pasar le ayudará a que se encuentre bien de su salud emocional, ya que hará que sea consciente de sus emociones, viviendo el aquí y el ahora.



4. Sea innovadora



Cree rutinas diarias para usted misma o con sus hijos; diseñe un entorno saludable con luz, música, podcasts, libros o películas edificantes.



5. Crea en usted como mamá

Encontrar su propósito de vida le hará una persona más estable, una madre sabia, mejor vecina y una mejor amiga.



6. Utilice un lenguaje de paz

El lenguaje que utilice que sea para autoedificarse y a su familia; en lugar de decir “encerrada”, diga “protegida”; no diga “confinado”, mejor diga “salvando vidas”; “fin del mundo”, diga “nuevo mundo”; no diga “desgracia”, diga cambio.



7. Siéntase merecedora

Cuando se siente merecedora y se apropia de ese término, el sentimiento de merecer, como por acto de magia, empieza a fluir en sus emociones. Por naturaleza, llamará todo lo bueno a su vida, se valorará y se amará más.