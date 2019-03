Redacción

A algunas personas les gustan los pequeños que requieren de poco cuidado y otras preferen animales exóticos como una víbora, lo importante es que el que usted adquiera reciba los cuidados y la atención que necesita.

¡No cometa errores! Antes de elegir, infórmese. Conozca las 10 mascotas favoritas, sus características y necesidades.



1 Perros de razas grandes. Son muy populares entre personas atléticas que buscan un compañero para ejercitarse por las mañanas o las tardes.

Debido a su gran tamaño, son también buscados como un elemento de seguridad para proteger casas rodeadas por jardines grandes.



2 Perros de razas pequeñas y medianas. La mayoría prefiere comprar o adoptar razas pequeñas como un chihuahua, pug, pequinés, entre otras, porque no requieren de grandes espacios para vivir.

Usualmente, los dueños de este tipo de mascotas tienen patios pequeños o viven en apartamentos.

Otra razón para tener este tipo de perros es que el costo de su mantenimiento es mucho menor, pues requieren de menos alimento que las razas grandes.



3 Gatos. Son ideales para quienes buscan compañía y cuentan con poco tiempo para atender a una mascota.

Su independencia los hace aptos para pasar gran parte de los días solos, aunque también necesitan del cariño de su amo.

En cuanto a limpieza, son más prácticos que un perro, sobre todo en espacios pequeños.



4 Hurones. Son la opción para quienes no cuentan con mucho espacio en su hogar y buscan una mascota diferente a la que acariciar.

Estos pequeños roedores pueden permanecer dentro de un área de juegos gran parte del día y convivir con sus dueños en sus tiempos libres.



5 Conejos Lop. Son mejor conocidos como conejos de orejas caídas. Actualmente son populares entre adolescentes y una opción más económica que los hurones.

Se recomienda para hogares con patio, pues no pueden estar enjaulados.

Los primeros tres años necesitan de un alimento especial antes de pasar a los convencionales, como lechuga y zanahoria.

No se recomiendan como mascotas para niños pequeños, ya que estos se ven atraídos a jalarles las orejas.



6 Peces. Se han convertido más en un elemento decorativo que una mascota.

Incluso en algunas fiestas son el centro de mesa que la gente puede llevarse a sus casas. Las personas los buscan para aportar un elemento relajante a un área en particular del hogar.

Son muy populares en consultorios médicos. Hay todo tipo de peces: carnívoros, herbívoros, los denominados omnívoros y otros peces cuya alimentación es más sofisticada.



7 Iguanas. Se consideran mascotas inusuales. Generalmente son populares entre personas que buscan algo original que requiera pocos cuidados. Su mantenimiento es sencillo: comen alimento especial de venta en tiendas de mascotas.

Aunque pueden pasar toda su vida en tanques adaptados para ellas, se les recomienda a sus dueños asegurarse de que reciban con frecuencia algo de luz solar para que obtengan vitamina B.



8 Erizos. Son sencillos de alimentar, ya que comen incluso comida para perros y gatos de uso comercial, disponible en supermercados.

No requieren de mucho mantenimiento y son populares, sobre todo en jóvenes adolescentes que buscan una mascota exótica.

Al comprarlos es muy importante conocer la manera adecuada de interactuar con ellos para evitar lastimarse con sus espinas.

Pueden ser muy dóciles, pero si se les trata de manera brusca suelen estar a la defensiva y comportarse de manera agresiva.



9 Víboras. Son mascotas exóticas, se alimentan cada 15 días, principalmente de ratones vivos, por lo que se requiere no tener ningún afecto por los roedores.

Son completamente independientes, no necesitan de grandes cuidados. Su interacción con ellas dependerá de su tamaño y especie; entre más grande, el trato deberá ser más cuidadoso. Es importante pedir indicaciones de su manejo al comprarlas.



10 Aves. Cada vez menos comunes como mascotas personales y más utilizadas como elementos decorativos.

En el caso de aves exóticas, destaca la guacamaya, principalmente en hogares grandes con aviarios integrados como parte del diseño para dar un toque de naturaleza al ambiente.