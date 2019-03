Utensilios básicos de repostería

Redacción

Como buena ama de casa o aficionada a la repostería sabrás que preparar los más deliciosos postres no se requiere solo una tazón y harina.

Aunque suene muy lógico, es muy importante seguir al pie de letra la receta de la revista o recetario. Cuando se es primerizo es mejor no correr riesgos. Con el paso del tiempo y experiencia podrás omitir o sustituir algunos ingrediente de acuerdo a tu criterio.

Antes de preparar cualquier postre, revisa la receta y analiza no solo los ingredientes que necesitarás, también los utensilios a utilizar. No te confíes, no todos se pueden reemplazar.

Para todos los principiantes, te compartimos la lista de los 10 ustensilios esenciales para preparar repostería, según la revista culinaria El Gourmet.

Herramientas de cocina

1 Tazón de acero inoxidable

2 Batidora eléctrica

3 colador grande

4 Balanza digital

5 Espátula de goma

6 Rodillo de madera

7 Cuchillo de pan

8 Manga pastelera

9 Termómetro digital

