Tendencias florales y en decoración para San Valentín

SAN PEDRO SULA. La celebración de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, es una tradición en la que las flores son protagonistas.



¿Cuáles son las mejores ideas para este año? Erika Mejía, fundadora de Lovely Roses, afirma que las tendencias más fuertes son los colores metalizados, como el rose gold o plateados y los claros (blanco o rosado).

Para recién casados: Flores naturales o rosas, con preferencia por el color rojo, en combinaciones con el dorado. A los recién casados les encanta los corazones y las iniciales de sus nombres.



Para las amistades usualmente se sugiere un detalle más pequeño, en relación con el regalo que se le hace a la pareja. Pueden ser osos hechos de flores, los cuales están teniendo una gran acogida. También Mejía recomienda una sola rosa, especialmente, la colección Crystal One Love. Los colores preferidos son el rojo, el rosado, el royal blue y el amarillo.



En casa. Si tiene una reunión con sus amistades en casa, las tendencias se centran en los globos, corazones y flores de cartulina también, según explica Estela Cardona, de Casa Decor by Estela.



“Si es una mesa de amigos, podemos usar globos, no marcadamente para que se vea a la misma vez elegante y como un punto focal”.



“Los globos, ya sea personalizados o en colores rosa vintage, gold o solo dorado son tendencia”. Las flores gigantes de cartulina se pueden utilizar para decorar el gabinete de la sala o el marco del espejo, armas unas tres en la esquina usando los tonos en tendencia, sugiere Cardona.

Las cortinas con corazones combinando fotos de la pareja es otra idea. Así como el reciclaje de coronas navideñas con motivos de San Valentín.



Se puede usar el rose gold en copas y rosas; flores naturales para un corazón gigante o personalizar con flores primaverales la base de las lámparas.



Y para la habitación, “se está usando bastante los cojines personalizados, con frases de amor, ponerle las siglas del esposo o fotos de momentos vividos con su amado”.





Los arreglos de rosas naturales y los arreglos formando las iniciales son también tendencia.

