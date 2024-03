El ‘youtuber’ Ninja revela que tiene cáncer de piel

El joven influencer ha animado a todos sus seguidores a que acudan al dermatólogo como medida preventiva.

En su caso, él tiene mucho que agradecer a su esposa, la también ‘youtuber’ Jessica Goch, ya que fue ella quien le convenció sobre la necesidad de vigilar regularmente cualquier posible cambio en su epidermis.

La pareja, que se casó en 2017, se mudó recientemente a Florida, una de las zonas más soleadas de Estados Unidos.

Aunque Jessica ha señalado que el lunar de Ninja no tenía nada que ver con la incidencia del sol, el hecho de haber cambiado de residencia acentuó su preocupación al respecto.

“Probablemente no habría programado revisiones anuales para la piel si no nos hubiéramos mudado a Florida. El lunar no está relacionado con el sol, pero quizá no lo habríamos encontrado. Gracias a Dios”, ha escrito.