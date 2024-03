Eva Mendes dejó el cine para cuidar a sus hijas: “Trabajo en casa”

Tras ver a su chico dándolo todo en el escenario, no dudó en recordarle vía Instagram que ya era hora de volver al hogar. “ Ahora vamos a casa, que hay que dormir a las niñas ”, le dirigía Eva en un mensaje de Instagram.

Pese a no llevarse el Óscar al que estaba nominado por su papel de Ken en la exitosa ‘Barbie’ , el actor Ryan Gosling se convirtió en el gran protagonista de la gran noche del cine estadounidense por su sorprendente y aplaudida actuación musical, para la que se enfundó en un llamativo traje rosa y unas gafas de sol en homenaje a la famosa muñeca.

A su paso por el programa ‘Today’, ella misma ha fijado ese momento en 2011, después de protagonizar precisamente junto a Ryan Gosling la película ‘The Place Beyond the Pines’.

“Prácticamente no he vuelto a actuar desde entonces”, ha admitido.

La estrella ha vuelto a demostrar que se siente muy orgullosa de la decisión tomada, pues siempre tuvo claro que quería ejercer de madre a tiempo completo, sin perjuicio de otros proyectos que en todo caso nunca debían chocar con sus responsabilidades domésticas.

“Tengo mucha suerte, no tuve que pensarlo demasiado”, ha señalado. ”Fue una especie de acuerdo tácito. Pensé: ‘Vale, él va a trabajar y yo voy a trabajar. Sólo que en mi caso voy a trabajar aquí’”, ha recordado antes de incidir en la idea de que nunca ha dejado de estar ocupada.

“Seguí trabajando. Simplemente, no actué más porque eso implica tener que viajar, alejarte de casa”, ha añadido sobre las líneas rojas relacionadas con su condición de madre. Las pequeñas Esmeralda Amada y Amada Lee ya tienen 9 y 7 años, respectivamente.