Vicente Fernández, quien falleció este domingo a las 6:15 am, luego de más de cinco décadas de trayectoria artística acumuló una enorme fortuna.

El sitio web Net Worth, portal que brinda información sobre el patrimonio neto de las personalidades, detalla que Vicente Fernández posee una fortuna de 25 millones de dólares. Sin contar las ganancias del cantante obtenidas a través de regalías y patrocinios.

La periodista Olga Wornat, quien recientemente publicó la biografía no autorizada de Chente, El último rey, señaló a Gerardo como heredero universal.

¿Quién es Gerardo? Gerardo Fernández es el hijo del medio del artista y quien según la comunicadora es ambicioso, tiene relaciones turbias y fue capaz de robarle a su padre, a su hermano y a Juan Gabriel.

“Él se va a quedar con todo el imperio de Vicente Fernández. Gerardo es quien maneja el dinero de esa gran dinastía”, dijo en entrevista con Julio Astillero.

Sin embargo Chente detalló en una entrevista que había repartido sus bienes entre sus hijos. “Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, expresó el artista.

La riqueza de Chente se empezó a construir desde 1965 cuando audicionó en la XEW-AM y un año después firmó su primer contrato con Sony Music, donde grabó sus primeros éxitos como Perdóname, Cantina del barrio y Tu camino y el mío.