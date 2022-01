Tristan Thompson le regala cien flores a su hija True tras confirmarse la existencia de su hijo secreto

El pasado lunes, Tristan Thompson pidió perdón públicamente a todas las personas que se han visto afectadas negativamente por la batalla legal que inició el año pasado para demostrar que no era el padre de un bebé que finalmente se ha confirmado que es hijo suyo mediante una prueba de paternidad.

View this post on Instagram

Batalla legal

Una prueba de paternidad demostró que Tristan es el padre del bebé de Maralee Nichols, nacido el mes pasado en Houston.

Los dos habían estado encerrados en un desagradable ir y venir en la corte, pero ahora la estrella de la NBA reconoció ser el padre del bebé: “Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo”.

Luego le pidió perdón a Khloé, con quien aún tenía una relación cuando dejó embarazada a Nichols: “No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado años.”

Tristan concluyó: “Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo”.