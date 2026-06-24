Tom Holland pierde concurso de dobles de Spider-Man en evento

Tom Holland habría sorprendido a los fans tras participar de manera inesperada en un concurso de imitadores de Spider-Man. El actor, quien interpreta al superhéroe en el cine, terminó siendo eliminado del certamen, a pesar de encarnar al personaje original.
El evento habría sido organizado como parte de una actividad promocional previa al estreno de la película Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines a finales de este mes.
Según lo difundido en redes sociales, Zendaya y el creador de contenido Luzu formaron parte del jurado, mientras que el streamer Ibai Llanos habría conducido el evento en Berlín. Los jueces evalúan a los participantes en distintas pruebas, incluyendo poses icónicas del superhéroe y retos acrobáticos.
A medida que avanzaba la competencia, varios concursantes fueron eliminados hasta que el evento llegó a sus etapas finales. El momento más llamativo ocurrió cuando se presentó un concursante misterioso, cuya identidad se mantuvo oculta.
Posteriormente, se reveló que uno de los participantes eliminados era el propio Tom Holland. La sorpresa generó reacciones de asombro y risas entre los asistentes, especialmente al tratarse del actor que interpreta a Spider-Man.
El video del momento se viralizó rápidamente en internet, donde los usuarios bromearon con la idea de que “ni siquiera Spider-Man podría ganar un concurso de imitadores de Spider-Man”. Otros comentarios señalan que podría tratarse de una estrategia promocional vinculada a la próxima película.
En el diseño del evento, Tom Holland se quitó la máscara y reaccionó con humor ante la situación, diciendo: “¡He perdido mi propia competencia!”.