Tom Holland lanza su propia marca de cerveza sin alcohol

El logotipo de la marca es un escudo de armas simplificado con un pez en el centro, posiblemente en referencia a la afición por la pesca del actor de “Marvel”. Este enfoque es coherente con las marcas de bebidas sin alcohol, que suelen asociarse con un estilo de vida activo, como lo ejemplifica Athletic Brewing Co., el productor de cerveza sin alcohol más vendido en Estados Unidos.

Los usuarios que se registran en el sitio web de Bero reciben el siguiente mensaje:

“Este viaje ha sido muy personal para mí”, escribe Holland. “Todo comenzó con el deseo de crear algo significativo, una forma de celebrar y conectar sin concesiones. Con BERO, queríamos crear una alternativa que aportara toda la sofisticación y el sabor de las mejores bebidas artesanales, a la vez que ofrecía algo un poco diferente, algo que se adaptara a cada momento”.

Ya sea en programas de entrevistas o podcasts, Holland ha hablado con frecuencia sobre su camino de casi dos años hacia la sobriedad. El actor dice que todo comenzó con una promesa que se hizo en enero de 2022. No ha vuelto a consumir bebidas alcohólicas desde entonces.

“Sentía que no podía ser sociable”, dijo Holland el año pasado en el podcast On Purpose with Jay Shetty . “Sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco de lima. No podía salir a cenar. Estaba pasando por un momento muy difícil. Me decía a mí mismo: ‘¿Por qué? ¿Por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar esta bebida?’”.