Tom Felton, más allá de su personaje en “Harry Potter”

El actor británico, Tom Felton, famoso por interpretar a Draco Malfoy en la saga cinematográfica basada en los libros de J.K. Rowling, ha publicado recientemente sus memorias.

A mediados y finales de su veintena, Felton comenzó a beber como una vía de escape. “Pasé de no estar particularmente interesado [en el alcohol] a tomar habitualmente unas cuantas pintas al día antes de que se pusiera el sol y un trago de whisky para acompañar cada una”, relata.

“Ya no me da vergüenza levantar las manos y decir: no estoy bien”, se lee en sus memorias. “No soy el único que tiene estos sentimientos”, escribió.

“Me convertí en Draco Malfoy porque mi madre tuvo un pedazo de cristal en el pie”, escribió el actor en sus memorias, tituladas “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard”. Tener unos días de baja del trabajo tras la operación para retirar el cristal le permitió llevar a Felton a Londres para buscar un agente, tal y como había sugerido al actor su profesora de actuación.