“House of Hammer”, una nueva docuserie de la plataforma Discovery+, analiza las acusaciones contra Armie Hammer y las supuestas generaciones de abuso presentes en su árbol genealógico.

El servicio de streaming difundió el primer tráiler del show, que consistirá en tres episodios, en los que se narran “las acusaciones profundamente inquietantes formuladas contra el actor (Llanero Solitario, El Avispón Verde), y el oscuro y retorcido legado de la dinastía Hammer”, según se lee en un comunicado de prensa.

En la docuserie, dos de las ex parejas de Armie Hammer que lo denunciaron anteriormente, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, cuentan sus experiencias con el histrión de 35 años, a la vez que comparten mensajes de texto y notas de voz sórdidas que, aseguran, recibieron por parte del actor.

”Al principio, sentí que todo era perfecto; fue increíble. Pero luego las cosas cambiaron. Él empuja tus límites poco a poco. Eres suya, completamente”, dice Vucekovich en el avance.

La joven también ha asegurado que el actor no quería hablar de otra cosa que no fuera “canibalismo” y que, incluso, llegó a recibir mensajes de él en los que le decía: “Soy 100% caníbal y quiero comerte. Voy a morderte. Me estoy volviendo loco’”.