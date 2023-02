El magnate de la música de 63 años ayudó a descubrir algunos de los nombres más importantes de la música moderna a través de la franquicia televisiva, incluidos One Direction, Little Mix y Fifth Harmony, y Simon reveló que felizmente revive el formato.

Así lo dijo a ‘Entertainment Tonight’. “Cuando hice -Idol-, fue con la lógica de que tiene que haber un número de personas brillantes que no pueden conseguir contratos discográficos. Kelly Clarkson, Carrie Underwood, valió absolutamente la pena. Y es lo mismo con -X Factor-. Fue Harry Styles, One Direction, Camila (Cabello), Fifth Harmony. Quiero decir, encontramos a tanta gente genial. Creo que con tanta gente tratando de obtener contratos discográficos en este momento, diría que probablemente haya más necesidad de un programa como este nuevamente, por esa razón lo haría’.La especulación reciente sugirió que la NBC podría buscar liderar un renacimiento de ‘The X Factor’.

A Simon le encantaría que el programa volviera a las pantallas de televisión en los Estados Unidos. “Si tuviera que elegir entre Inglaterra y Estados Unidos, lo haría aquí, al 100 por ciento”. Mientras tanto, Simon afirmó anteriormente que su hijo lo salvó de su estilo de vida adicto al trabajo.

Cowell tiene a Eric, de nueve años, con Lauren Silverman, y Simon le dio crédito a su hijo por ayudarlo a superar su obsesión por el trabajo. “Antes de Eric, mi vida era 99 por ciento trabajo, estaba obsesionado con eso. Llegué a ese punto en el que todo se trataba de ´Si no estás calificando contra esto, entonces eres un fracaso´ y dejé de disfrutar lo que estaba haciendo y me sentí miserable todo el tiempo. Estaba obsesionado con vencer a la competencia. Lo llevé a un nivel ridículo y me deprimía mucho por esas cosas”, puntualizó.