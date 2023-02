Eduin Caz confirma separación con Daisy Anahy

La noche del 23 de febrero, Eduin Caz desató polémica en Premio lo Nuestro al dedicar sus premios a su “exesposa”, Daisy Anahy, “estos premios la verdad se los quisiera dedicar más que nada a mi exesposa, que la verdad ha sido un gran pilar en mi vida y se merece estos premios entonces estos premios también son para ella. Siempre te voy a amar chiquita preciosa”, fueron sus palabras ante la prensa.

Lo dicho por Eduin sorprendió pues en ningún momento se supo que había terminado la relación con su esposa y los fans se sorprendieron, aunque algunos otros pensaron que era broma.

Ante la confusión de sus declaraciones, el canal donde se transmitió la ceremonia, preguntó directamente al mánager de la agrupación si era verdad que Eduin se había separado, por lo que él lo confirmó y dijo que luego de 8 años de matrimonio, Eduin y Daisy Anahy se separaron.

Luego de que esta información se diera a conocer en redes sociales, Eduin Caz reapareció en una historia de Instagram donde confirmó su separación.

“Cómo me dan risa las páginas de chismes, puras pend... dicen, si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, son un logro especial pa’ mí, nada yo se los dediqué, yo le dije, siempre te voy a amar chiquita, pues sí a hu*vo, ¿qué te puedo decir? pues me dejaron, yo ando haciendo mi lucha. ¿A poco no te gustaría que te dedicaran algo ching*n? por ejemplo, es tu noche, te ganas 6 premios, fuiste el mayor ganador de la noche, ‘mi amor estos son para ti, fuiste un pilar mío’ y yo se lo dejé ir, yo ando haciendo mi lucha, me vale ve... la fama, yo fama tengo un ve... ¿tú crees que tengo necesidad? ya cállense, son mitoteros”, indicó.

Cabe mencionar que Daisy se encuentra embarazada, en diciembre hicieron el gender reveal y apenas el 14 de febrero aparecieron juntos en el famoso viaje a Cancún.