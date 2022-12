Samuel L. Jackson arremete contra Quentin Tarantino

El actor Samuel L. Jackson, quien ha trabajado en varios proyectos de Quentin Tarantino, defendió a los actores de Marvel ante las recientes críticas del cineasta, en un programa en vivo.

Los coanfitriones del programa televisivo “The View” le preguntaron cómo respondería a las recientes palabras de Tarantino, Jackson afirmó que los actores de Marvel son estrellas, no solo superhéroes.

“Se necesita un actor para ser esos personajes en particular. No es una gran controversia para mí saber que estos actores son estrellas de cine. ¿Sabes? Chadwick Boseman es Pantera Negra. No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine. “Tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando estos personajes. Pero no son estrellas de cine. ¿Cierto? Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella”, contestó el histrión.

El actor, ha participado en películas de Tarantino como “Jackie Brown”, “Pulp Fiction” y “Django sin Cadenas”; también aparece como Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor Simu Liu, quien protagonizó Shang-Chi y la “Leyenda de los Diez Anillos”, también se pronunció en contra de Tarantino en sus redes sociales, donde escribió que directores como él y Martin Scorsese, quien también ha criticado a Marvel, no pueden señalarlo a él o a cualquiera por formar parte del UCM.

“Ningún estudio de cine es o será perfecto. Pero estoy orgulloso de trabajar con uno que se ha esforzado por mejorar la diversidad en la pantalla mediante la creación de héroes que empoderan e inspiran a personas de todas las comunidades en todas partes. También me encantó la ‘Edad de Oro’... pero era blanca como el infierno”, escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

Hace una semana, Quentin Tarantino dijo en el podcast de ‘2 Bears, 1 Cave’ que los actores de Hollywood que son llamados a interpretar personajes de Marvel no son verdaderas estrellas de cine y aseguró que sólo se vuelven famosos por los personajes de cómics y no por su talento.