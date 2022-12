Isabella Gámez es una de las jóvenes hondureñas que el pasado martes 29 de noviembre subió al escenario para bailar junto a Bad Bunny en el concierto que el artista dio en el estadio Olímpico Metropolitano, de esta ciudad.

Ella, junto a otra chica, fueron elegidas por el cantante para subir a la tarima y mostrar sus mejores pasos de baile.

Sin embargo, las jovencitas recibieron miles de críticas por parte de sus compatriotas en las redes sociales, pues muchos internautas aseguran que las jóvenes no bailaron tan bien cómo se esperaba.

A estas críticas se sumaron las palabras que dijo Bad Bunny en un concierto en Guatemala, el pasado jueves. El artista dijo lo siguiente: “Yo quiero que alguien me enseñe a bailar, pero no quiero que me mientan. En Honduras me mintieron, y estoy triste porque no me gusta que me mientan”, expresó el intéprete de “Me porto bonito”.