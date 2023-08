Sam Asghari abandonó a Britney Spears meses antes de solicitar el divorcio

Según informes, Britney Spears se quedó sola durante meses antes de que su esposo, Sam Asghari, solicitara el divorcio.

El matrimonio de la cantante de ‘Toxic’, de 41 años, con el entrenador personal convertido en actor, de 29 años, colapsó de forma oficial el pasado 16 de agosto cuando Sam Asghari presentó una petición para su separación, citando ‘diferencias irreconciliables’.

Pero los expertos le dijeron a Page Six que había estado ‘viviendo separado’ de Britney ‘durante meses’ en un momento en que él estaba filmando fuera, lo que explica por qué rara vez parecía estar presente mientras ella publicaba una serie de video de Instagram durante su tiempo juntos.

Una fuente le reveló al medio: ‘Britney quería un cuento de hadas y no lo consiguió. Sintió que el amor de Sam no era incondicional. Por supuesto que ella se siente defraudada... cualquiera se sentiría cuando su pareja no lo está cuidando de la manera en que usted siente que necesita que lo hagan’.

La fuente continuó: ‘Pero él no estaba súper presente, solo hay que preguntar: ‘¿Dónde estaba él cuando Britney estaba filmando todos sus videos de Instagram? Él simplemente desaparecía durante meses para ir a filmar y ella se quedaba sola. Hubo momentos en los que simplemente se levantaba y se iba’.