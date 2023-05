Robert De Niro sorprende al anunciar su séptima paternidad: “Acabo de tener un bebé”

El actor Robert de Niro ha anunciado que se ha convertido en padre por séptima vez. Lejos de recurrir a su representante o emitir un breve comunicado para dar la noticia, el intérprete de 79 años ha preferido compartir semejante novedad en medio de una animada charla con la reportera Brittnee Blair, del medio “Entertainment Tonight”, a la que no ha tardado en corregir cuando ésta ha recordado a los espectadores que el astro de Hollywood tenía seis hijos.

“Sé que tienes seis hijos...”, empezó diciendo la periodista antes de que el artista le cortara en seco. “Siete, en realidad, acabo de tener un bebé”, aclaró con total tranquilidad.

Como el actor no ha querido ahondar demasiado en el tema, las circunstancias de su sorprendente incursión en la paternidad siguen siendo un misterio.

Es posible que De Niro haya dado un paso adelante en su rumoreada relación con Tiffany Chen, con quien se dejó ver en actitud cariñosa en varias ocasiones a lo largo del año pasado. En mayo de 2022, la pareja fue fotografiada por los paparazzi en Tesalónica, Grecia, donde el actor rodaba su última película ‘Tin Soldier’, de próximo estreno.

Robert de Niro es padre de Raphael (41) y los gemelos Julian y Aaron (27) con su exmujer Diahnne Abbot, con quien también adoptó a su hija mayor Drena (51) durante un matrimonio que se extendió de 1976 a 1988. Asimismo, concibió a Elliot (24) y a Helen Grace (11) con su segunda esposa Grace Hightower, de quien se separó en 2018 tras 21 años de relación.

Como se desprende de la misma entrevista, que ha acabado siendo mucho más reveladora de lo esperado, De Niro se presenta como un padre que se ha ganado el respeto de los suyos, aunque en ocasiones éstos le den más de un quebradero de cabeza.

”No soy un padre que moleste. No estoy mal, sabes, aunque mis hijos no están de acuerdo conmigo en ocasiones, son muy respetuosos. Mi hija, que tiene 11 años, me da algún mal rato cuando discutimos. La adoro, pero es así. Y estoy seguro de que con el más pequeño habrá más de lo mismo. No soy de esos padres estrictos que imponen su ley y cosas así, aunque a veces no tienes más remedio”, ha reflexionado.