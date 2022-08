¿Quieres mejorar tu cuerpo? La experta en belleza Lady Tamayo Murillo te dice cómo lograrlo.

La experta en estética y salud Lady Tamayo Murillo finalizó sus estudios en administración en salud, poco a poco, adquirió los conocimientos necesarios para involucrarse en la rama de la estética, ahora como profesional en la materia, no se imagina en otra ocupación, se siente feliz y satisfecha con la labor que realiza.

Hace 4 años Lady Tamayo Murillo comenzó a emprender su sueño de vivir de la estética y la salud, abrir su Spa HEBE by Lady Tamayo le brindó la oportunidad de potenciar su talento, además de ofrecer momentos gratificantes de relajación a sus múltiples usuarios.

La influencer de estética y salud realiza tratamientos como los masajes moldeadores, reductores, la maderoterapia, así como tratamientos Anti edad, además de limpieza profunda de cutis. Lady Tamayo Murillo se siente tranquila de ser propietaria de un negocio que ayuda a las personas a reconciliarse con su cuerpo; para ella es letal tener aceptación con la imagen y ser impulso para aquellas personas que aún no tienen como prioridad cuidar su cuerpo.

HEBE by Lady Tamayo es el nombre de su spa, HEBE hace referencia al nombre de la diosa griega eterna de la juventud; construir su propia marca, es un desafió que asumió con gran responsabilidad, Lady Tamayo Murillo trabaja para ofrecer momentos de armonía que se acercan mucho al estado de plenitud.

Lady Tamayo Murillo dedica el tiempo adecuado a cada uno los tratamientos que ofrece en su spa, además de ser un servicio personalizado, la experta en estética y salud no culmina el tratamiento hasta no lograr los resultados esperados, por tanto, una sesión de masajes no tiene un tiempo exacto, puede extenderse según el caso.

La colombiana cuenta con el privilegio de tener un equipo de trabajo profesional y comprometido con ofrecer efectos gratificantes para los usuarios que asistan a su spa. Lady Tamayo Murillo asegura que una cita en este centro estético es un diez de diez.

La experta en salud y belleza confirma que cada mujer tiene derecho a sentirse y verse bella, esta es la razón por la que se siente motivada en inspirar a muchas féminas a autoconsentirse y vivir momentos de relajación que les proporcionen felicidad.

Un paseo por sus redes sociales

@ladytamayohebe es su perfil de Instagram, desde su cuenta ofrece la información más certera en todo lo referente a la estética y la salud. Sus más de 33 mil seguidores se sienten complacidos de contar con una persona que los motiva a verse bien e incrementa su autoestima.