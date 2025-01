¿Por qué hay tantas películas de Spider-Man?

Desde su debut en los cómics en 1962, Spider-Man, el superhéroe arácnido creado por Stan Lee y Steve Ditko, se ha convertido en uno de los personajes más icónicos y adaptables del universo Marvel.

Su historia, que combina poderes extraordinarios con las dificultades cotidianas de un adolescente, lo ha hecho único y universalmente identificable. La riqueza de su trama original y su versatilidad narrativa han permitido que Spider-Man sea constantemente reinventado, tanto en cómics como en el cine.

Sin embargo, la proliferación de películas y series tiene tanto razones creativas como legales. La combinación de los múltiples universos de Spider-Man en los cómics con los conflictos de derechos cinematográficos ha dado lugar a varias versiones del personaje en pantalla.

Estos son todos los Spider-Mans que existen

El Spider-Man original, Peter Parker, hizo su primera aparición en el número 15 de Amazing Fantasy. Este joven neoyorquino adquirió poderes tras ser mordido por una araña radiactiva, ganando habilidades como fuerza sobrehumana, sentido arácnido y la capacidad de trepar paredes. Además de combatir el crimen como superhéroe, Peter lidia con problemas personales como la pérdida de sus tíos Ben y May, sus estudios y las relaciones amorosas.

Con el tiempo, el universo del personaje se expandió enormemente gracias al concepto del multiverso, una idea que permite la coexistencia de múltiples versiones del héroe en diferentes realidades. Este recurso permitió crear personajes como Miles Morales (Spider-Man de Tierra-1610), Gwen Stacy (Spider-Gwen en Tierra-65), Spider-Man Noir (ambientado en los años 30), y versiones humorísticas como Spider-Ham, un cerdo antropomórfico.

El concepto del multiverso, introducido en los cómics de Marvel, permitió la creación de múltiples versiones de Spider-Man, cada una adaptada a un contexto o realidad diferente. Este recurso no solo ha enriquecido las historias en el papel, sino que también se ha traducido en importantes adaptaciones cinematográficas y animadas que llevaron estas versiones a un público más amplio.

Entre las más notables están:

Miles Morales (Tierra-1610): presentado originalmente en los cómics de la serie Ultimate Spider-Man, Miles es un adolescente de Brooklyn que asume el manto de Spider-Man tras la muerte de Peter Parker en su universo. Su historia cobró vida en el cine con Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y su secuela Across the Spider-Verse (2023), ambas aclamadas por su innovador estilo visual y narrativa profunda.

Gwen Stacy/Spider-Gwen (Tierra-65): en esta realidad, Gwen es mordida por una araña radiactiva en lugar de Peter, convirtiéndose en Spider-Woman. Su personaje tuvo un papel destacado en las películas del Spider-Verse animado y forma parte esencial del equipo arácnido.

Spider-Man Noir (Tierra-90214): una versión ambientada en los años 30 durante la Gran Depresión, con una estética influenciada por el cine negro. Este sombrío Peter Parker, que enfrenta mafias y conspiraciones, fue interpretado en Spider-Man: Into the Spider-Verse con la voz de Nicolas Cage.

Spider-Ham (Tierra-8311): una parodia cómica del personaje, donde una araña se transforma en un cerdo antropomórfico tras un accidente. Aunque originalmente concebido como humorístico, Spider-Ham aportó un tono ligero y divertido en las películas animadas.