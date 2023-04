Peso Pluma sorprende bailando Sopa de Caracol

El mexicano de 23 años de edad, Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como ‘Peso Pluma’ se ha convertido en uno de los artistas más importantes a nivel global según la lista de mundial de canciones más escuchadas de Spotify, superando a grandes cantantes como Bad Bunny, Karol G y Shakira.

Recientemente, el cantante se ha vuelto viral debido a que en uno de sus conciertos bailó al ritmo del éxito musical hondureño Sopa de Caracol.

Peso Pluma convirtió el tema de la Banda Blanca en un corrido tumbado, mismo que bailó a su estilo.

Cabe mencionar que el famoso reveló recientemente que su éxito se debe principalmente a que supo sacarle provecho a algo que él no veía como viable en un principio, que es su voz, la cual además asegura que no le gusta, pues no considera que sea el mejor cantante.