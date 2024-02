People’s Choice Awards: Los grandes ganadores de la noche

La 77 ceremonia de los People’s Choice Awards se llevó a cabo en el Barker Hangar en Santa Mónica, California, teniendo al actor Simu Liu como presentador de los premios.

Entre sus principales ganadores destacan Lenny Kravitz, quien recibió el galardón Music Icon, mientras que Adam Sandler fue reconocido con el People’s Icon.

A continuación la lista completa de los ganadores de los People’s Choice Awards 2024:

- Serie del año: Grey’s Anatomy

- Actor de televisión del año: Pedro Pascal, The Last of Us

- Película de drama del año - Oppenheimer

- Actor/actriz de cine de acción del año - Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

- Artista nuevo del año - Ice Spice

- Película del año - Barbie

- Talk show diurno del año - The Kelly Clarkson Show

- Show de competencia del año - The Voice

- Tour del año - Taylor Swift, The Eras Tour

- Actuación cinematográfica del año - America Ferrera, Barbie

- Actor/actriz de televisión dramática del año - Jennifer Aniston, The Morning Show

- Artista country femenina del año - Lainey Wilson

- Serie de ciencia ficción/fantasía del año - Loki

- Actuación televisiva del año - Billie Eilish, Swarm

- Ganador a Artista masculino del Año - Jung Kook

- Artista femenina del año - Taylor Swift

- Artista country masculino del año - Jelly Roll

- Ganador a Artista latino masculino del año - Bad Bunny

- Artista latina femenina del año - Shakira

- Artista pop del año - Taylor Swift

- Artista de hip hop del año - Nicki Minaj

- Artista de R&B del año - Beyoncé

- Grupo/Dúo del Año - Stray Kids

- Canción del Año - Vampire, Olivia Rodrigo

- Álbum del año - Guts, Olivia Rodrigo

- Colaboración del año - “Barbie World,” Nicki Minaj & Ice Spice with Aqua -

- Celebridad del año - Taylor Swift

- Show de comedia del año - Selective Outrage, Chris Rock