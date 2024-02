Usher explica ausencia de Justin Bieber en show del Super Bowl

El cantante Usher abordó las especulaciones en torno a la ausencia de Justin Bieber en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Confirmó que sí se había comunicado con Justin Bieber para una posible colaboración, pero no pudieron unirse en el escenario.

“Creo que podría haber sido el hecho de que simplemente quiere contar una historia diferente en este momento. Y entiendo eso”, dijo Usher en entrevista con el programa de radio The Breakfast Club, reconociendo la decisión de Justin Bieber de explorar nuevas opciones en su carrera.

Aunque no se concretó la participación conjunta en el espectáculo del Super Bowl, Usher adelantó que él y Justin Bieber trabajarán en algún proyecto futuro juntos.

“El momento tal vez sea más adelante. Haremos algo más en el futuro. No hay amor perdido ni nada por el estilo. Obviamente, hay mucha presión para el Super Bowl”, añadió.

Usher también expresó su confianza en que Justin Bieber encabezará el espectáculo de medio tiempo en algún momento.

“Lo profetizo sobre su vida. Tiene una carrera que lo merece. No sucedió, pero eso no significa que no vaya a suceder”, afirmó Usher.