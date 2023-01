Mucho se habló de la decisión de Paty Navidad en no querer vacunarse contra el covid-19, aspecto que la volvió objeto de críticas en redes sociales.

Sin embargo, a varios años de que la pandemia llegó al mundo, la actriz decidió participar en varios programas de diversos televisoras y uno de ellos fue ‘MasterChef Celebrity’.

Puede leer: Bad Bunny enfurece y lanza celular de fan que lo estaba grabando

Esta ocasión, Navidad, es una de las celebridades confirmadas para la tercera temporada de ‘La Casa De Los Famosos’ y una de las preguntas que el público del reality se hizo fue si la actriz cambió de decisión y finalmente se vacunó contra la Covid-19.

Fue así que en una entrevista con los medios, Paty rompió el silencio y al ser cuestionada por la conductora del programa sobre si entrará a la casa con la vacuna, ella confesó que “por su puesto que entro no vacunada y no me voy a vacunar porque es mi decisión”.

También: Jeremy Renner continúa en estado crítico tras ser operado

La artista agregó que en cuanto al pensar de sus compañeros sobre lo anterior, considera que deben respetar su pensar: “Al igual que yo soy respetuosa con las personas que deciden vacunarse”.