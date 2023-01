El artista y productor musical colombiano Ovy on The Drums lanzó el nuevo sencillo titulado “Chao Bebe”, para el que ha contado con la colaboración del cantante puertorriqueño Ozuna.

Ovy On The Drums, el productor de “Tusa” y uno de los más solicitados del género urbano, lanzó hoy “Chao Bebe” y un video musical de la canción, caracterizada por “un contagioso ritmo mezclado con toques electrónicos que crea la fusión perfecta” con la “voz inconfundible” de Ozuna.

El video de animación muestra como telón de fondo un laboratorio en el cual aparece Dr. Drums (Ovy On The Drums) junto a Ozuna “creando la fórmula perfecta con el éxito ‘Chao Bebe’”. El artista colombiano dijo en un comunicado de prensa que se encontraba inmerso en la producción del tema cuando se le ocurrió llamar a Ozuna y pedirle su colaboración .”Estoy muy emocionado con el resultado final y espero que lo puedan disfrutar al máximo para cerrar este año y darle la bienvenida al 2023”, dijo Ovy On The Drums.

Por su parte, el artista urbano puertorriqueño se mostró feliz de “poder compartirles esta nueva canción junto a mi hermano Ovy On The Drums, cerrar lo que fue un increíble año y comenzar el 2023 con todo para nuestros fanáticos”.

Daniel Oviedo, conocido como Ovy On The Drums en el mundo artístico, inició su carrera musical como DJ en la ciudad de Medellín, Colombia hace unos siete años. El colombiano ha ganado popularidad en el género urbano latino, produciendo y componiendo para artistas como Karol G, Myke Towers, Blessd, Quevedo, Becky G, Justin Quiles, Ozuna o Maluma.