En la más reciente emisión de la ‘Entrevista con Yordi Rosado’ asistió la cantante mexicana Julieta Venegas, quien reveló detalles del motivo de su divorcio con el intérprete chileno, Álvaro Henríquez, con quien se casó en 1998.

“De locos porque él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país”, dijo la cantante.

Y es que ambos acordaron en primero casarse y luego ver quien sería aquel que dejará su país; sin embargo, nunca se pusieron de acuerdo: ”Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”.

Aunado a eso señaló que no sabía si contar lo siguiente, pero aun así se animó y es que resulta que el cantante le escribió una bella canción que se llama ‘No me falles’ en donde dice que nunca podría verla a lado de alguien más, sin embargo, en dicho videoclip aparece una actriz que fue el motivo de su divorcio.

Debido a que el cantante se enamoró de ella y decidió dejar a Venegas: “A mí ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción superbonita, que se llama ‘No me falles’ que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó”.