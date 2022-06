Paris Hilton rechazó fiesta del presidente Joe Biden por la boda de Britney Spears

Paris Hilton rechazó la invitación del presidente estadounidense Joe Biden para ser DJ en una cena con líderes mundiales y prefirió asistir a la boda de Britney Spears.

“De hecho, me pidieron que fuera DJ para el presidente y todos los demás presidentes de todo el mundo para la cena, pero esto era más importante para mí”, dijo la socialité en su podcast This Is Paris.

Hilton, de 41 años, no dio detalles sobre la boda de la “Princesa del Pop” con Sam Asghari, pero dijo que estaba feliz por la cantante.

“No voy a entrar en detalles porque fue la noche de la novia princesa y esa es su historia para contar, pero todo lo que puedo decir es que estoy increíblemente feliz por ella. Se veía deslumbrante y me hizo muy feliz ver que encontró su cuento de hadas”, sostuvo.