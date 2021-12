Padre de Britney Spears la obligó a dar una entrevista para hablar de su ruptura con Justin Timberlake

El paso del tiempo ha conseguido que se analice desde un punto de vista totalmente diferente algunos de los momentos más controvertidos de la cultura pop, como el escándalo en torno al pecho desnudo que Janet Jackson mostró durante su actuación con Justin Timberlake en la Super Bowl o la entrevista que Britney Spears concedió a la periodista Diane Sawyer en 2003 para comentar precisamente su ruptura con el componente de NSYNC.

Ahora la princesa del pop ha aclarado que nunca quiso reunirse con Sawyer y que su padre Jamie Spears le tendió una emboscada en un momento en el que ella ni siquiera quería salir de casa debido a la presión mediática que estaba afrontando tras el final de su relación sentimental con Justin.

LEA: Britney Spears estalla en contra de Christina Aguilera

“Algo de lo que nunca hablé cuando pasé por una ruptura muy importante años atrás es que después no podía hablar. No hablé con nadie durante mucho tiempo. Estaba en estado de shock. Así que fue bastante triste que mi padre y otros tres hombres se presentaran en mi puerta cuando no podía ni decir palabra... y dos días más tarde tenía a Diane Sawyer en mi salón”, ha recordado en Instagram.

En retrospectiva, la cantante desearía haber contestado de forma mucho menos cortés a las preguntas de su entrevistadora acerca de su supuesta adicción a las compras y haber reaccionado con enfado cuando Sawyer se negó a aceptar cualquier respuesta que no implicara una admisión de culpa.

El representante del padre de Britney ha salido al paso de las declaraciones de la artista afirmando que Jamie no organizó la polémica entrevista ni estuvo presente mientras se llevaba a cabo.