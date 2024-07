Oscar D’León asegura que quiere seguir cantando “80 años más”

El veterano salsero venezolano Oscar D’León, conocido como ‘El sonero del mundo’, asegura en una entrevista con EFE que a sus 81 años aún no cuenta con planes de retirarse y quiere seguir cantando “80 años más”.

“Yo me retiro cuando el público lo decida o el mismo destino. Yo quiero seguir cantando si quieren 80 años más, y me preparo para seguir con vitalidad y buena salud”, asevera D’León que tras actuar en España y en Chile, homenajeará a la legendaria orquesta Fania All Star en los Premios Juventud, en San Juan.

El salsero y bajista rememora los conciertos que realizó con la agrupación, dirigida por el fenecido músico dominicano Johnny Pacheco y en el que participaron otros legendarios cantantes como Celia Cruz, Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Roberto Roena, Ray Barretto e Ismael Miranda, entre otros.

“Fueron muchas anécdotas que vivimos.Afortunadamente, quedan muchos de los que pertenecieron a La Fania y otros que lamentablemente se han ido, pero el espíritu de los que quedan, pues hace que tenga relevancia el nombre de La Fania”, subraya D’León.

Pacheco, Cruz o el también fallecido legendario pianista y compositor Larry Harlow serán algunos de los miembros de La Fania All Star a los que D’León, también conocido como ‘El león de la salsa’, elogiará con “sorpresas, muchas sorpresas” en el escenario de los Premios Juventud, que se llevará a cabo el 25 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.