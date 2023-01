Olga Tañón revela que sufrió parálisis facial

Olga Tañón respondió a las personas que la critican por supuestamente no saber maquillarse las cejas. Sin pelos en la lengua, la cantante explicó que esto se debe a que sufrió una parálisis facial severa cuando era una adolescente.

Según la intérprete de “Basta ya” y “Vuela muy alto” contó que a los 17 años se le entumeció el rostro, hasta el punto que no podía ni hablar ni tomar líquidos.

“Se me paralizó toda una parte de la cara. Entonces no sé como que el ojo... no sé, no me lo sé hacer [el maquillaje de cejas]”, dijo.

Añadió: “Hay gente que a veces dice: ‘Oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo.

Tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible”, dijo la artista.

Tañón expresó que gracias al tratamiento de inyecciones de vitaminas y las terapias a la que sometió pudo recuperar el control de los músculos faciales.