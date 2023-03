“He faltado el respeto a la única persona que amo”: Novio de Becky G acepta infidelidad

En diciembre del año pasado, la cantante Becky G (26) compartió su felicidad al comprometerse con el futbolista argentino Sebastian Lletget (30), sin embargo su alegría se vio opacada tras revelarse en redes sociales una supuesta infidelidad por parte de su pareja.

Al parecer una mujer le escribió a Becky G diciendo que Sebastian la engañó con ella en febrero mientras estuvo en España con su equipo de fútbol, y agregó que tenía un video íntimo de él si ella quería ver pruebas, a lo que la intérprete le contestó: “al final del día él regresa a casa conmigo. Los dos tenemos la misma meta, pero cómo llegamos ahí está en manos de Dios. Ambos tenemos suficiente fe el uno en el otro para salir adelante”.

Sebastian no pudo más ante la presión mediática y compartió, en redes sociales, un comunicado de prensa donde dice: “Sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos superar los desafíos de mi vida sin el amor y el apoyo de Becky por parte de mi lado”.

Asegura que ha luchado con el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por su negación, orgullo y malas decisiones. “Durante las últimas semanas, durante un momento que lamento profundamente, un lapso de 10 minutos en el juicio resultó en un complot de extorsión. Dado que esta persona no obtuvo lo que quería, ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes sociales lleno de más mentiras que cualquier verdad y publicaciones falsas dirigidas al amor de mi vida, la única persona a la que nunca debo dar por sentado o poner en riesgo”, explicó sobre los comentarios que han surgido en redes sociales.

“Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y mis lapsos del pasado. he estado participando en terapia sin mucho entusiasmo, sabiendo que tengo una ira profundamente arraigada y problemas de salud mental que requieren el mismo compromiso y tratamiento que dedico a mi bienestar físico. Si voy a ser el hombre que aspiro a ser, tengo que hacerlo mejor. He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación profunda”, agregó haciendo hincapié en que necesita ayuda para sobrellevar todo este escándalo.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, puntualizó.

La cantante no ha hecho declaraciones públicas, pero sus seguidores desde ya le piden no perdonar al jugador de FC Dallas.