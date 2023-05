Niegan “guardaespaldas privados” al príncipe Harry

El príncipe Harry ha solicitado protección durante sus estancia en Reino Unido, pero fue rechazada. El hijo menor del rey Carlos III no obtendrá el mismo grado de protección que los demás de la familia real británica, algo que él considera injusto.

El duque de Sussex asegura que es figura pública y dado a sus posición corre riesgos, por ello está dispuesto a costear de su propio bolsillo el precio de contar con una escolta formada por miembros del Met.

“Los agentes que proporcionan seguridad de protección se exponen a riesgos únicos. No hace falta tener mucha imaginación para darse cuenta de lo que estamos hablando. No puede esperarse que los agentes se expongan y se presenten a ese nivel de riesgo cuando no es en pos del interés público, sino porque un cuerpo policial va a ser compensado económicamente por ello”, dijo Matthew Butt KC, parte del cuerpo de policía.

De acuerdo con el antiguo jefe de la policía antiterrorista del Reino Unido dijo el año pasado que Harry y su esposa Meghan Markle habían recibido amenazas.