Nicole Kidman abandona el Festival de Venecia debido a la muerte de su madre

Una terrible noticia sorprendió a la actriz Nicole Kidman este sábado mientras se encontraba en el Festival de Cine de Venecia para presentar su película Babygirl.

Resulta que se vio obligada a abandonar la ciudad tan pronto arribó a ella tras ser informada sobre el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman.

Es por eso que Nicole, que fue reconocida en el Festival como Mejor Actriz, no pudo recoger su premio y recibir el reconocimiento de los presentes; sin embargo, sí ha dedicado este triunfo a la memoria de su madre.

La ausencia de la actriz en la alfombra roja de la ceremonia de clausura del Festival de Cine de Venecia, que se celebró el sábado en el Lido veneciano, causó cierta extrañeza entre los asistentes, pues se sabía que la intérprete se haría presente en dicho evento, pues además era casi un secreto a voces el hecho de que sería ella la que se llevaría el galardón a Mejor Actriz.

Y aunque muchos apostaron a que Nicole aparecería para recoger su premio, no sucedió así y en su lugar subió al escenario la directora de Babygirl, Halina Reijn, quien disipó toda duda sobre la asuencia de Kidman en la importante velada.

Al recoger el premio de Nicole, la cineasta leyó un emotivo mensaje en el que la ganadora del Oscar se disculpaba por no haber podido estar presente en el lugar y explicaba la razón de su ausencia.

“Hoy he llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi preciosa y valiente madre acaba de fallecer”, expresó la actriz a través de su directora.

Nicole no perdió la oportunidad de agradecer el reconocimiento a su trabajo en este festival, por lo que con el corazón en la mano y el dolor que dejó su lamentable pérdida, dedicó este triunfo a su madre, con quien tenía una estrecha relación.

“Estoy en shock y tengo que regresar con mi familia, pero este premio es para ella. Fue quien me guió y me hizo”, admitió al asutraliana en su mensaje.

Aunque Nicole Kidman siempre ha sido muy reservada respecto a su vida personal, en enero de 2022 reveló que su mamá se encontraba enferma, aunque procuró no entrar en detalles sobre el tema.