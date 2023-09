Nicola Porcella revela que sufre de enfermedades mentales

Tras estar recluido por varias semanas en La casa de los famosos , Nicola Porcella mostró gran parte de su personalidad y se convirtió en uno de los favoritos; incluso, quedó en segundo lugar gracias al apoyo del público. Lo que no reveló fue que sufre algunas enfermedades mentales, una es conocida com o Trastorno Límite de la Personalidad o también llamada Borderline (TLP) ; además, sufre depresión y ansiedad.

“Hubo un día que dije ‘ya no aguanto más’. Comencé a hacer mi día, agarré 30 pastillas, me las tomé. Había fallecido mi nonna [abuela] y no me acuerdo, pero dice mi mamá que bajé y le dije: ‘dice mi nonna que revises mi cuarto’ y me caigo dormido, ahí vio las pastillas, llama a la ambulancia, me hacen la limpieza”, relató Porcella en entrevista con Yordi Rosado (YouTube).

Ahora, Nicola Porcella ha tomado las medidas necesarias para tratar sus padecimientos y realizar sus actividades de la mejor manera posible.