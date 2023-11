Natalie Portman desalienta a los niños actores

Natalie Portman no animaría a los jóvenes a convertirse en niños actores.

La estrella de ‘Cisne Negro’, de 42 años, inició su carrera a los 12 años cuando protagonizó la película de acción ‘León, el profesional’ en 1994, y admite que sólo fue ‘por suerte’ y por tener ‘padres sobreprotectores’ no fue perjudicada por el medio actoral.

Así lo comentó a la revista Variety: ‘No alentaría a los jóvenes a involucrarse en esto. No me refiero a nunca; Me refiero a cuando eran niños’. Continuó: ‘Siento que fue casi un accidente de suerte que no sufriera daño, además de tener unos padres maravillosos y sobreprotectores’.

La estrella de ‘Thor: Love and Thunder’ tiene la esperanza de que la industria esté cuidando mejor a los artistas jóvenes en estos días. Ella dijo: ‘He escuchado demasiadas historias malas como para pensar que los niños deberían ser parte de ellas. Dicho esto, conozco todas las conversaciones que hemos tenido estos últimos años. Ha hecho que la gente sea más consciente y cuidadosa’.

Sin embargo, acotó: ‘Pero en última instancia, no creo que los niños deban trabajar. Creo que los niños deberían jugar e ir a la escuela’.

Natalie, quien tiene a su hijo Aleph, de 12 años, y una hija Amalia, de seis, con su exmarido Benjamin Millepied, no salió completamente ilesa de ser una actriz infantil. Sus compañeros de clase solían burlarse de ella por su trayectoria profesional porque creían que ella pensaba que era especial.

Natalie estaba hablando con Drew Barrymore para el programa de entrevista homónimo de la compañera actriz, en 2020, cuando Drew, quien también era actriz infantil y protagonizó con Natalie la película de 1996 ‘Todos dicen que te amo’, dijo: ‘Leí esto de que no lo pasabas bien en la escuela porque ibas al cine y luego regresabas y te pasabas momentos incómodos con los otros niños en la escuela... Realmente no he leído eso de mucha gente y Esa fue totalmente mi experiencia, realmente me identifiqué con eso’.

Natalie confesó: ‘Creo que la gente es acosada por todo tipo de razones y esa es una razón afortunada para ser acosada porque estás haciendo algo que amas, es decir, si estás haciendo algo que amas. Creo que eso crea empatía, ya que estar en ese lado de las burlas ciertamente te hace querer que nadie se sienta así nunca más’.

La actriz de ‘Star Wars’ también admitió que la experiencia le resultó difícil, porque sentía que no podía estar ‘orgullosa’ de sus logros.

Drew dijo: ‘La ironía es que siempre me decían: -Crees que eres tan especial-. Y realmente leí eso en lo que dijiste en la copia y dije: -Oh, Dios mío, eso es exactamente lo que me decían- y yo decía: -No sólo no creo que sea especial, sino que estás confirmando absolutamente que no lo soy-. Natalie agregó: ‘Sé que es muy triste y también es como si supieras que los jóvenes deberían poder estar orgullosos de sus logros y yo dije: -Oh Dios, debería mantener la cabeza gacha todo el tiempo-. Lo cual es así. No es una buena manera de vivir la vida’.