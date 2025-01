Naomi Watts se sintió ‘muy sola y asustada’ cuando empezó a entrar en la menopausia

“Tenía 36 años e intentaba quedar embarazada, pero no lo conseguía. El médico me hizo unos análisis de sangre y los resultados indicaron que me acercaba a la menopausia, lo que me hizo temer a Dios. Llevaba mucho tiempo intentando quedar embarazada, es toda una historia de fertilidad que trataré en el libro. Afortunadamente, pude tener dos hijos, pero los síntomas se agravaron en cuanto dejé de dar el pecho a mi segundo hijo”

La actriz de 56 años -que tiene a Sasha , de 17, y a Kai , de 16, con su ex pareja Liev Schreiber - intentó desesperadamente concebir cuando unos análisis de sangre descubrieron que estaba entrando en un fallo ovárico prematuro, y simplemente “se refugió en la vergüenza” cuando sus amigos no la entendieron.

La estrella de ‘Mulholland Drive’, que escribió ‘Me atrevo a decirlo: Todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia’, con la esperanza de ayudar a otras personas, recuerda que le preguntó a su propia madre por qué nunca había hablado con ella de este tipo de cosas y admitió que parece existir un “código de silencio” en torno a la menopausia de las mujeres.

Dijo:

“Recuerdo cuando me dieron la noticia de que mamá había entrado en la menopausia a los 45 años, pero ningún otro detalle al respecto. La llamé después de esa primera cita y le pregunté por qué no me había contado más y me dijo: ‘Estas son las conversaciones que nunca he tenido contigo porque mi madre nunca las tuvo conmigo’. Así que había un código de silencio que parecía haberse acordado. No la culpo a ella, simplemente era como funcionaba la sociedad”.