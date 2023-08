Miley Cyrus habla sobre las diferencias con su padre

Miley Cyrus se sinceró sobre su tensa relación con su padre, en medio de informes de una disputa familiar tóxica.

Según los informes, la cantante de 30 años se distanció de su padre Billy Ray Cyrus, luego de su separación de su madre Tish Cyrus y su compromiso con la cantante Firerosa, y Miley reflexionó sobre las diferentes formas en que la fama los ha afectado a ambos.

Hablando en su especial de Disney+, titulado ‘Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)’, dijo: ‘Mi papá creció en el lado opuesto a mí. Crecí en un escenario de sonido, como en una casa con una familia que estaba súper cerca y todos vivían bajo el mismo techo. Y crecí financieramente estable y emocionalmente estable, creo, también en mis relaciones. Eso es algo que mi papá no tenía. He visto cómo eso afecta a mucha gente que pasa de tener nada a todo. Es un lugar realmente peligroso’.

Miley, quien acaba de lanzar el nuevo sencillo ‘Used To Be Young’, añadió que su padre se siente impactado emocionalmente por su audiencia y confía en ellos para curar las heridas de su infancia.

‘Creo que ahí es donde la relación de mi padre y yo con la fama y el éxito es tremendamente diferente. El hecho de que él se sintiera amado por una gran audiencia lo impactó emocionalmente más que a mí. Cuando él se siente especial o importante, es como curar una herida de la infancia, y siempre me han hecho sentir como una estrella. Me emociona. Entonces, creo que esa es la diferencia’.

Mientras tanto, se dice que Miley está ‘frustrada’ por la disputa en curso entre sus hermanos, Noah y Braison Cyrus, y su madre recién casada, Tish, quien recientemente se casó con el actor Dominic Purcell.

Una fuente le dijo al periódico The Sun: ‘La familia de Miley está completamente dividida y es una situación realmente triste. Ella está siendo muy adulta en esto, pero lo encuentra muy frustrante. Parece una locura no ir a la boda de tu propia madre, pero ella estaba orgullosa de estar allí para apoyarla. Los niños se han puesto del lado de su mamá o de su papá y no hay mucha comunicación entre ellos. Ha ido empeorando durante el último año y no parece que haya un final a la vista’.