Wendy Guevara dona 23 sillas de ruedas a hospital donde fue atendida de emergencia

Fue a través de una transmisión en vivo en donde Wendy Guevara adelantó a sus seguidores que donará sillas de ruedas al Hospital Regional de León, lugar en donde fue operada por el doctor Jesús Montoya, a quien la influencer lo apodó “Chuyito”.

Fue así como este jueves, Wendy Guevara cumplió con su palabra y compartió cómo las entregó, en total fueron 23, 18 sillas para adulto y cinco pediátricas para los pacientes.

“Es una ayuda que me nació dar, porque recuerden que aquí en el hospital de León me ‘cirugiaron’ y me hicieron mi cirugía de la vesícula que me la quitaron y pues miren, ahí está, para toda la gente que llega enferma, que no tiene ahorita en donde sentarse”, dijo la ganadora de La Casa de los Famosos México.