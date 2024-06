“Crecí en una ciudad donde ser gay era peligroso”: Chris Colfer

El actor y escritor de 34 años saltó a la fama siendo un adolescente en la comedia musical de Fox. Inicialmente, él había hecho una audición para dar vida al personaje de Artie Abrams, pero el creador de la serie Ryan Murphy quedó tan impresionado con su talento que decidió hacerle un hueco en la producción a pesar de que acabó eligiendo a otro actor.

Así fue como nació Kurt Hummel, un adolescente homosexual que sufría bullying en el instituto y que soñaba con triunfar en Broadway.

Lo que nadie sabía era que el mismo papel que enviaba un mensaje de aceptación a todos los espectadores jóvenes con cada episodio le obligaba a ocultar su propia verdad.

“Crecí en una ciudad muy conservadora donde ser abiertamente gay era peligroso”, ha explicado en el programa ‘The View’. “Recuerdo que cuando entré en la serie, el papel había sido escrito para mí, pero yo no sabía cuál iba a ser. Así que abrí el guion y, cuando lo leí por primera vez, vi que se trataba de un personaje abiertamente gay. Cuando empecé a rodar la serie, mucha gente me dijo: ‘Hagas lo que hagas, no salgas del armario, porque arruinará tu carrera profesional’”, ha explicado.

Chris no comprendía cómo se esperaba de él que mintiera a los fans, porque las preguntas acerca de su propia orientación sexual eran casi inevitables en vista de la historia que estaba contando en ‘Glee’. Para su sorpresa, le aseguraron que podía evitar el tema, y no mencionarlo nunca. “Me dijeron: ‘Al final, verás la recompensa’”.

Sin embargo, hubo un momento en que tuvo claro que no podía hacerlo: “Un fan me entregó un sobre en una firma de autógrafos. Lo abrí y había una notita que decía ‘gracias’ y un collar hecho con clips en los colores del arco iris. En ese momento supe que tenía que salir del armario”.

Chris no era ningún ingenuo, y sabía muy bien que esa decisión podía implicar que jamás le elegirían para interpretar a un superhéroe o que se quedaría fuera de las entregas más importantes de premios, pero no le importó: “Creo que ser un faro de positividad y solidaridad era una oportunidad que no podía dejar escapar”.

El personaje de Colfer se ha convertido en un icono del colectivo LGTBI+ y en un ejemplo de autenticidad para millones de personas alrededor del mundo. Su papel en ‘Glee’ no solo rompió estereotipos, sino que también mostró a muchos que ser uno mismo puede ayudarte a cumplir sueños.

Los creadores de la serie Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan tuvieron claro que Kurt sería un chico homosexual fascinado por la moda, acosado en la secundaria regularmente.

Por eso, desde el episodio piloto, emitido el 19 de mayo de 2009 en Estados Unidos, sus historias se centraron en su lucha con su identidad sexual, cómo revela su homosexualidad a su padre y amigos y cómo se ocupa de sus sentimientos románticos hacia Finn Hudson (Cory Monteith), el quarterback heterosexual de su clase, o hacia Blaine Anderson (Darren Criss), el cantante abiertamente gay de la escuela rival.