Pepe Aguilar lanza indirecta a Christian Nodal ante rumores de romance con su hija

Hasta el momento los cantantes no han confirmado un romance, pero fanáticos se mantienen atentos a la reacción de Pepe Aguilar ya que es conocida la cercanía que tiene con su hija y que no duda en defenderla ante cualquier escándalo. Tal y como el que enfrenta con Christian Nodal, a quien le habría dedicado un mensaje a través de sus historias en Instagram como una advertencia ante lo que podría en la relación.

“Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismos, así que deja de esperar lealtad de personas que se traicionan a sí mismos; deja de esperar honestidad de personas que se mienten a sí mismos, y deja de esperar paz de personas que están en guerra consigo mismos”, se lee en el mensaje compartido por el patriarca de la dinastía Aguilar en redes sociales.

Mientras los rumores de un romance se fortalecen, el conductor Daniel Bisogno reveló en el programa “Ventaneando” que la llamada “Princesa del regional mexicano” habría tomado la decisión de ya vivir con sus padres: “Tenía mucho tiempo que no se presentaba sólo en un escenario, ahora fue Leonardo con él. Ángela no, Ángela no estuvo con él, ya no vive con él, creo de momento”.