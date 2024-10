Maribel Guardia se despide de las cosas de su hijo

Cuando se dio a conocer la muerte de Julián Figueroa , el 9 de abril de 2023, fue un gran impacto para propios y extraños porque el joven tenía 27 años: además, había dejado a un niño pequeño, José Julián, y a su esposa Imelda Garza Tuñón . Pero para su madre, Maribel Guardia , fue devastador porque se trataba de su único hijo. Desde entonces, la actriz ha conservado las cenizas de su primogénito en casa, no había querido entrar en su habitación y se negaba a deshacerse de sus pertenencias.

“De la ropa de Julián, la regalé toda. Me quedé con una chamarra que estará conmigo hasta que me muera; una sola, pero Julián usó muchisímas, sobretodo rojas, porque Julián era [de usar ropa en todo] negro y rojo”, reveló Guardia a los medios de comunicación en la presentación de la obra musical Jesucristo Súper Estrella. “El resto de las chamarras las doné al museo de Joan [Sebastian]. He dado muchísimas cosas de la casa, del rancho: esculturas, pinturas y prendas de Joan”.

Maribel Guardia también tomó la decisión de regalar las pertenencias de Julián Figueroa a personas que le tenían gran aprecio e inició obsequiando una de sus chaquetas. “No es fácil [deshacerme de las cosas de Julián]”, confesó.

“De hecho, mi maquillista venía conmigo y se le olvidó la chamarra. Le digo ‘vamos al clóset de Julián’, pero yo no fui. ‘Ve y elige una chamarra’ y se la regalé, porque él quería mucho a Julián, lo conoció mucho. Y así lo voy a hacer con personas que estuvieron cerca de él, regalarles sus chamarras y sus camisas”.