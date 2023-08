Gomita busca ser madre soltera, a través de fecundación in vitro

Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’ sorprendió al revelar que quiere convertirse en madre, mediante el fecundación in vitro.

Sin embargo, la conductora compartió a sus seguidores, por medio de su canal de YouTube, que el primer intento, por ser mamá soltera a través de este tratamiento resultó fallido.

A varios meses de decidir embarazarse por esta vía, ‘Gomita’ reveló la contundente razón por la que tomó la decisión de ser mamá por medio del método in vitro.

“Creo que lo que me ha llevado a tomar esta decisión es lo que he pasado con mi papá. Para mí va a ser un poquito complicado tener esa pareja como tal, porque no quisiera pasar exactamente lo mismo que vivieron mis papás en su relación. Preferiría ser in vitro”, comentó Aracely en Todo para la mujer.

Esta es una tecnología de fecundación asistida en la que, en un laboratorio, unen o inseminan el espermatozoide en el óvulo, y una vez fecundado el óvulo, y cuando logra cierta madurez, lo implantan en la mujer para que se desarrolle el embrión y crezca el bebé.