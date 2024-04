Consuelo Duval presume que su nuevo novio es un jovencito de 26 años

Según Duval, sus anteriores relaciones no habrían funcionado. No obstante, actualmente, se muestra más que emocionada de su nueva pareja, dado que no deja de presumir lo mucho que le gusta.

“Me llama la atención. Tiene 26 años. Ya es un adultito. Salir con él me costó mucho, lo que digan los demás está de más. 26 años tiene mi amor”, dijo la actriz.

Al momento, la integrante de La familia P. Luche no ha revelado el nombre de su enamorado. Sin embargo, demostró con su forma de hablar de él que estaría muy ilusionada con la relación.