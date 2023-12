‘La Chupitos’ revela que la intentaron drogar en un show

Durante muchos años, La Chupitos ha sido un personaje muy querido por el público mexicano. Caracterizado por Liliana Arriaga, se convirtió en un rostro muy frecuente dentro de la televisión, siendo una de las comediantes más importantes.

Con una actitud desenfrenada y un gran sentido del humor, La Chupitos ha viajado por toda la República Mexicana. Sin embargo, en toda su carrera no todo ha sido color de rosa ya que se ha tenido que enfrentar a situaciones que la han puesto en verdadero peligro.

Fue en entrevista con Matilde Obregón, que La Chupitos relató el día en que la intentaron drogar durante un show. De acuerdo con lo dicho por Liliana, ella se encontraba en un show cuando algunas personas le ofrecieron dos shots que alterarían sus cinco sentidos de manera inmediata.

“Tuve una cosa que sí me dio mucho miedo. Estaba trabajando y estaba con otras personas, me estaban mandando bebidas. Fueron dos copas que yo acepté y fue de esas veces que algo te ponen en la bebida. Ya no pude hablar”, relató.Liliana mencionó que no pasó a mayores, pero que no se acuerda de todo lo que pasó después ya que aquellas bebidas lograron causar algún daño en ella, calificándola como la experiencia “más fea” en sus 27 años de carrera.

