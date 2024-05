“No voy a bodas de desconocidos”: Alfredo Adame sobre la boda de su hijo

En un encuentro con la prensa Alejandro Adame dijo que no hablaría sobre la presencia de su papá en su boda. Por otra parte Mary Paz Banquells dijo que toda su familia sí recibió la invitación, pero no quiso opinar sobre la presencia de su expareja sentimental.

Tras informar que Alejandro Adame , hijo de Alfredo Adame y de Mary Paz Banquells , anunció sus planes de boda, una de las incógnitas que provocó fue si invitaría a su papá con quien no lleva la mejor de las relaciones.

En la edición de este martes de la revista TVNotas fue compartida una entrevista a Alfredo Adame, uno de los conductores y actores de televisión más famosos en México, quien fue cuestionado sobre la boda de su hijo, Alejandro Adame.

Fiel a su estilo el exparticipante de “La Casa de los Famosos 4” demostró que no tiene la mejor de las relaciones con sus hijos y con su ex, Mary Paz Banquells. Alfredo Adame dijo que Alejandro Adame, su hijo, no existe y mucho menos la familia que logró conformar.

“Para mí no existe el que se va a casar. Esa familia, para mí, no existe”, sentenció.

Por otra parte Alfredo Adame de 65 años aseguró que no tiene ningún hijo y solo reconoció a una de sus hijas. Para no caer más en la polémica dijo que solo va a bodas de gente que aprecia y le agrada, pero prefiere no ir a las celebraciones de “desconocidos”.