Sin duda, el 2023 será un gran año para Meghan Trainor, ya que la talentosa intérprete del pop ha expandido su familia. ¡Acaba de revelar que será mamá una vez más!

Con 29 años, la joven originaria de Nantucket, en Massachusetts, se ha posicionado como una de las estrellas más admiradas y escuchadas de los últimos tiempos, con temas como All About That Bass, y por eso no es sorpresa que las redes sociales estén vueltas locas con las increíbles noticias que se acaban de revelar sobre la expansión de su pequeña y famosa familia.

Hace dos años, Meghan Trainor nos presumió la llegada de su primer hijo al mundo, Riley Sabara, producto de su relación con la estrella juvenil Daryl Sabara.

Por medio de un divertido posteo en redes sociales, la cantante presumió el primer ultrasonido de su segundo bebé, del cual aún desconocemos su género debido al poco tiempo que tiene de gestación.