María Celeste Arrarás rechaza oferta económica por respeto a sus seguidores

“Hace poco me llegó la notificación de que soy una de las “celebridades” que califica para comenzar a monetizar con esas “estrellas”, algo que no pienso hacer”, dijo refiriéndose a la nueva modalidad de las redes sociales de venderlas a los usuarios que la siguen.

Para María Celeste esto atenta contra el respeto y el cariño que tiene a sus seguidores. “No me parece correcto recibir dinero por postear las mismas cosas que vengo posteando hace años. Si otras personas quieren hacerlo esa es su prerrogativa, y no la critico, pero en mi caso siento que me estaría aprovechando de ustedes que me hacen el honor de apoyarme y seguirme cada día. No quiero que nuestra relación cambie”, añadió.

La presentadora de CNN en Español se mostró desilusionada al ver cómo algo que nació desde la espontaneidad y sin ser negocio, se empieza a convertir en todo lo contrario.